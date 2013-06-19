У Болгарії з лікарні виписали 7 дівчаток з України, які зазнали опіків під час виступу на сцені Міжнародного фестивалю юних талантів у болгарському місті Несебр, повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За інформацією Консульства України у Варні, 7 дітей – учасниць танцювального колективу «Ювента» (м. Кривий Ріг), котрі перебували на лікуванні в обласній лікарні м. Бургас, сьогодні близько 14:00 год. були виписані у доброму стані.

Після чергового медичного огляду решти 15-ти дітей з легким ступенем опіків лікарями було констатовано їх одужання.

Як повідомила Консульству керівник танцювальної групи «Ювента», їхній від’їзд на Батьківщину планується автобусом 22 червня ц.р.

На виконання доручення прем’єр-міністра України Миколи Азарова справа перебуває на особливому контролі МЗС та Консульства України у Варні.

Як повідомляв УНІАН, 22 дівчинки з України, які брали участь у фестивалі "Сонце, радість і краса" у Несебрі, 17 червня потрапили до лікарні Бургаса з опіками ступні.

За даними болгарських ЗМІ, українські танцівниці вийшли на сцену босоніж. Температура повітря була близько 35 градусів. Гумове покриття сцени розігрілося, як з`ясувалося, до температури 50-56 градусів, однак організатори цього не помітили. Після виступу діти поскаржилися на опіки і були відправлені до лікарні.

18 червня у МЗС України підтвердили, що 22 дитини з України (віком від 13 до 15 років) були доставлені до лікарні в Бургасі з опіками.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України, 15 дітей отримали легкі часткові опіки і не потребували госпіталізації. Їм було надано необхідну в таких випадках медичну допомогу. Інші 7 дітей мали опіки від 1-го до 2-го ступеня усієї поверхні ступні, і їх на 2-3 дні, за інформацією лікаря, було залишено в лікарні для продовження лікування.