Україна є джерелом для жертв торгівлі людьми – США

Україна є джерелом, транзитною країною і все частіше кінцевим пунктом призначення для жертв торгівлі людьми.

Про це йдеться у щорічній доповіді Державного департаменту США щодо ситуації з торгівлею людьми у всьому світі, повідомляє Радіо "Свобода"

Як зазначають автори звіту, українських чоловіків, жінок і дітей залучають до примусовової праці та сексуальної експлуатації переважно у Росії, Польщі, Іраку, Іспанії, Туреччині, у Чеській Республіці. А у самій Україні жертвами примусової праці стають громадяни Молдови, Узбекистану, Пакистану, Камеруну та Азербайджану.

Стати жертвами работоргівців ризикують мешканці сільської місцевості з обмеженим доступом до працевлаштування. Людей експлуатують на будівництві, у сільському господарстві, на виробництві, роботі по дому, у деревообробної промисловості, догляді за хворими, а також їх змушують жебракувати.

Як зазначається у доповіді, за програмою боротьби з торгівлею людьми на 2013-2015 роки український уряд щороку виділяє з держбюджету суму, еквівалентну 120 тис. доларів. Також суттєві суми продовжують надавати міжнародні донори.

«Минулого року було виявлено майже 46 тис. жертв торгівлі людьми, а ще 27 мільйонів, як ми знаємо, знаходяться в рабстві», – заявив держсекретар США Джон Керрі, представляючи доповідь.