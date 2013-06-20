Вівсянка - найкращий сніданок

Останнім часом дуже поширена думка про те, що сніданок - це найважливіша трапеза за день. Те, що людина вживає в їжу на сніданок, впливає на її настрій і на самопочуття, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Ретельно вивчивши стан здоров`я і спосіб життя десяти тисяч студентів університету, американські фахівці встановили, що ідеальним сніданком можна вважати тарілку вівсяної каші і кілька бананів.

Вівсяна, як в принципі і будь-яка інша каша, містить велику кількість рослинної клітковини і легкозасвоюваних харчових волокон, які приводять у норму метаболічні процеси і тонізують стінки кровоносних судин. Для того щоб сніданок кожен день не здавався одноманітним, можна додати до каш омлети і оладки, молочні та кисломолочні продукти.

А ось уникати вживання в їжу на сніданок варто таких продуктів, як копчена ковбаса, пишна здоба, вершкове масло і, в цілому, всі жирні продукти. Банани будуть чудовим доповненням до «ранкової» каші, оскільки містять крохмаль, який благотворно впливає на слизисту оболонку кишечника, мескалін, який сприяє підняттю настрою. Особливо корисно з`їсти з ранку кілька бананів, якщо людина чимось схвильована. Крім усього іншого, банани є дуже ситними, що забезпечить відчуття ситості аж до обіду.