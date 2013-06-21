Сьогодні найщасливіший день у році - учений

Британський учений Кліфф Арнолл обчислив, що 21 червня – найщасливіший день у році.

Згідно з формулою Арнолла, це найщасливіший день у році, коли кількість позитивних чинників, які поліпшують настрій людини, досягає максимуму, повідомляє Newsru.com з посиланням на The Telegraph.

Формула щастя Арнолла має такий вигляд: O + (NхS) + Cpm/T + He, де О - означає можливість проводити час на відкритому повітрі, N - спілкування з природою, S - соціальна взаємодія, Cpm - дитячі спогади про літо і позитивні думки, Т - температура за вікном і He - передчуття вихідних.

Щоб встановити найщасливіший день у році, Арнолл вставив кожний з цих чинників у своє рівняння, і третя п`ятниця червня посіла перше місце.

Учений також розрахував і найбільш депресивний день у році. Він припадає на понеділок наприкінці січня і носить неофіційну назву Blue Monday (Сумний понеділок).

У цьому випадку британець враховував такі чинники, як холодна зимова погода, борги, що залишилися після святкування Різдва, і сум, що настає після закінчення новорічних свят.