Сурогатне материнство впливає на психіку дітей

Сурогатне материнство – сучасний метод допоміжної репродуктивної технології. В ході дослідження британські учені виявили, що народжені з його допомогою діти більш схильні до агресії і депресії, ніж ті, хто з`явився на світ традиційним шляхом або за допомогою чужого біологічного матеріалу.

Учені з Центру сімейних досліджень при Кембріджському університеті вивчили дані про 30 сімей, в яких діти народилися завдяки сурогатному материнству, 66 сімей, де діти з`явилися завдяки іншим репродуктивним технологіям, і 53 сім`ях, де дітей зачали і виносили традиційним шляхом.

За даними Американського співтовариства репродуктивної медицини, кількість дітей, народжених сурогатними матерями, стрімко росте. Вони частіше страждають від страхів, неврозів, агресії, депресії.

likar.info