На півдні Франції зростає кількість жертв повені

До 3-х зросла кількість жертв повені на півдні Франції. Метеорологи заявляють, що подібного удару стихії в регіоні не фіксували впродовж останніх 75-ти років, повідомляє «5 канал».

Найбільше від високої води постраждав адміністративний центр департаменту Атлантичні Піренеї - місто По. Місцева річка вийшла з берегів, затопивши значну частину його території й завдавши збитків на десятки мільйонів євро. Призупинено автомобільний рух на кількох автомагістралях регіону.

Постраждалий департамент відвідав Президент Франції Франсуа Олланд. Він перевірив наскільки ефективно місцева влада бореться з наслідками стихії.

Як заявив Олланд, "ми негайно оголосимо надзвичайний стан природного характеру. Це дозволить виділити необхідні компенсації місцевим мешканцям й забезпечити владу постраждалих департаментів усім необхідним. Треба переконатися, що туристичному сезону нічого не загрожуватиме".

Повінь на півдні країни розпочалася внаслідок кількаденних злив і активного танення снігу в Піренеях.