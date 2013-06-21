Сінгапур буде оповитий найсильнішим за всю історію смогом

Індекс рівня забруднення повітря у Сінгапурі склав сьогодні 401 бал, що є найвищим показником за всю історію міста.

Як передає CNN, уряд вже попередив, що Сінгапур буде оповитий сильним смогом упродовж кількох тижнів.

Відповідно до прийнятої у країні шкали вимірювання рівня забруднення повітря, небезпечним вважається показник у 300 балів. Саме тому Національне агентство з навколишнього середовища країни попередило літніх людей, вагітних жінок, дітей і людей з серцевими та легеневими хворобами про те, що їм не слід виходити на вулицю.

"Він (смог) може легко тривати кілька тижнів і цілком можливо, що навіть довше, поки на Суматрі не закінчиться сухий сезон. Зазвичай, він закінчується у вересні або жовтні", - заявив прем`єр-міністр Сігнапуру Лі Хсіенг Лонг (Lee Hsieng Loong) стосовно смогу, що прийшов з Індонезії.

"На сьогодні найпростішим способом розчистки плодоносних земельних ділянок є техніка спалювання сухих залишків рослин. Вона використовується як місцевими фермерами, так і Сінгапурськими та Малайзійськими компанія, що вирощують пальмову олію", - так пояснив одну з причин появи смогу високопоставлений чиновник із Міністерства закордонних справ Індонезії Хайді Дар`янто (Hadi Daryanto), підсумовує CNN.

Водночас, як повідомляє ВВС Україна, задимленість викликана лісовими пожежами на індонезійському острові Суматра. Сінгапурський смог уже спричинив обмін звинуваченнями між двома сусідніми державами.

Урядовці Індонезії і Сінгапуру, відповідальні за довкілля, проводять термінові переговори в Джакарті.

Міністр довкілля і водних ресурсів Сінгапуру Вівіан Балакрішнан написав на своїй сторінці у Facebook, що вимагатиме від уряду в Джакарті "рішучих дій".

"Жодна країна чи корпорація не має права забруднювати повітря і підривати здоров`я і добре самопочуття сінгапурців", - написав він.

Однак індонезійський міністр з питань добробуту Агунг Лаксоно каже, що Сінгапур поводиться "як дитина". "Це сталося не за бажання індонезійської держави, це все природа", - сказав міністр.

edition.cnn.com