У Польщі при зіткненні трамваїв постраждали близько 25 осіб

Близько 25 осіб постраждали через лобове зіткнення двох трамваїв у польському місті Вроцлав на південному заході Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар MPK Wroclaw Агнєшка Коженьовська, відзначивши, що, за попередніми даними, життю жодному з постраждалих нічого не загрожує.

"До лікарень було перевезено 25-24 людей, це особи, які перебували у свідомості. Частина з них буде змушена залишитися в лікарні, аби лікарі могли краще оцінити їх стан", - сказала вона.

"На місці нічого не вказувало на те, що хтось отримав поранення, які загрожують життю", - додала прес-секретар.

Співрозмовник агентства сказала, що попередні висновки про причини аварії буде оприлюднено після того, як відповідні служби зчитають усю інформацію з "чорних скриньок", встановлених на трамваях.

Коженьовська долала, що обидва водії трамваїв, жінки, незважаючи на лобове зіткнення, змогли самостійно вийти з кабін, але поки що - через шок - не змогли надати інформацію про обставини аварії.

Польський TVN24 повідомляє, що причиною зіткнення трамваїв міг стати несправний механізм регулювання колій, зазначивши, що трамваї досить сильно зіткнулися та для того, аби їх роз’єднати, необхідно застосовувати важку техніку.