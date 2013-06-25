У Білорусі випускатимуть новий протираковий препарат

У Білорусі випускатимуть гідрогель «Проспіделонг», що біорозсмоктується, для лікування раку шлунку.

Як повідомили УНІАН у республіканському унітарному науково-виробничому підприємстві «Унитехпром БГУ», випробування нового протипухлинного препарату для лікування раку шлунку планують провести у 2014 році в Республіканському науково-практичному центрі (РНПЦ) онкології і медичної радіології ім. Александрова.

«Гідрогель «Проспіделонг», що біорозсмоктується, розроблено співробітниками НДІ фізико-хімічних проблем БДУ. У клінічній практиці ліки ще не використовувалися. Доклінічні медико-біологічні випробування успішно пройшли на тваринах. І за ці експериментальні дослідження гідрогель одержав низку нагород на міжнародних конкурсах. Одержано патенти у Білорусі і Росії»», - розповів директор підприємства «Унитехпром БГУ» Павло Бичковський.

На даний час співробітниками НДІ фізико-хімічних проблем БДУ спільно з підприємством «Унитехпром БГУ» підготовлено нормативно-технічну документацію для отримання дозволу на проведення клінічних випробувань гідрогелевої форми проспідію хлориду. Наступного року їх планують провести в РНПЦ онкології і медичної радіології. Клінічні випробування тривають рік-півтора.