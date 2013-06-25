Країни ЄС схвалили нові правила торгівлі тютюном

Міністри охорони здоров`я 27 країн Євросоюзу на засіданні в Люксембурзі схвалили нові правила торгівлі та оформлення етикеток тютюнових виробів, повідомили РІА «Новости» в прес-службі Ради ЄС.

Досягнута, зокрема, домовленість, що протягом найближчих трьох років у державах ЄС буде повністю заборонено продаж всіх ароматизованих сигарет, у тому числі з ментолом. При цьому вирішено не забороняти продаж сигарет-"слім", незважаючи, на те, що, на думку експертів, їх куріння підвищує споживання тютюну в цілому.

Міністри домовилися також, що попередження (картинка і текст) про шкоду куріння займатимуть на сигаретних пачках 65% їх поверхні і будуть розташовуватися з обох сторін.

При цьому окремі члени ЄС вимагали, щоб страхітливі попередження для курців повністю покривали пачки з цигарками, однак проти цього виступили виробники тютюнової продукції - Чехія, Польща, Румунія і Болгарія.

Новим правилам належить ще пройти схвалення в Європарламенті.