Кава знижує апетит не гірше, ніж спеціальні ліки

Квінслендські фахівці вважають, що вживання кави може бути ефективним методом зниження маси тіла, пише Sky News. У першу чергу, даний аспект пов`язується зі здатністю кави пригнічувати апетит.

Результати первинних досліджень можуть порадувати любителів кави. Напій дійсно працює, знижуючи вагу. Дослідження проводилося таким чином: на сніданок добровольцям давали звичайну каву, каву без кофеїну або таблетку з кофеїном. Аж до обіду вчені уважно слідкували за апетитом учасників експерименту.

Коли люди випивали кави з кофеїном, то голод заглушувався. А ось таблетка або кава без кофеїну не працювали, констатує Метт Шуберт з Університету Гріффіт. Дослідження триває.