"Гормон обіймів" допомагає легше пережити важкі часи

Якщо поділитися своїми проблемами з іншою людиною, то рівень стресу знизиться за рахунок вироблення гормону окситоцину, пов`язаного з довірою і відчуттям радості, передає The Daily Mail з посиланням на роботу Університету Конкордія.

Гормон підсилює у людині віру в інших. Тобто у важку хвилину люди не тікають і не стають в опозицію, а звертаються за допомогою. Це однозначно посилює соціальні зв`язки. У людини в стані дистресу підвищується рівень окситоцину. Це говорить про його готовність "співпрацювати".

Дана закономірність підтвердилася в ході експерименту. Групі з 100 добровольців давали спрей з окситоцином, а потім ставили їх у важку ситуацію (в ході розмови з іншими людьми учасників перебивали, з ними не погоджувалися або просто ігнорували).

Використовуючи запитальники, вчені виявили тих, кого таке "спілкування" вибило з колії. Але, якщо людина вдихала спрей з гормоном, вона продовжувала вірити людям, чого не скажеш про контрольну групу.

До речі, реакція на окситоцин різнилася через індивідуальні особливості тіла і контексту. Тому, щоб використовувати гормон в клінічних цілях, ще належить дослідити механізм його роботи. Найближчим часом фахівці протестують гормон на людях, що знаходяться в групі ризику щодо розвитку депресії.