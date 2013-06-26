Косметичний тальк небезпечний для здоров'я жінок

Тальк, як косметичний продукт, був винайдений дуже давно. Але досі багато жінок використовують його в якості засобу боротьби з попрілостями і для підтримки свіжості протягом дня. Проте вони не знають, що тальк підвищує ризик розвитку раку яєчників майже на чверть, пише Zee News.

За словами вчених, частинки тальку при попаданні в область геніталій здатні переміщатися і проникати всередину жіночого тіла. Там вони викликають запалення, що веде до утворення ракових клітин.

Раніше деякі фахівці говорили про зв`язок тальку і пухлин. Зокрема, мова йшла про пухлини яєчників і матки. Співробітники Жіночого госпіталю Брігама проаналізували дані восьми досліджень, намагаючись отримати об`єктивний результат.

У розрахунок брали інформацію 8525 жінок, у яких діагностували рак яєчників. Також була контрольна група з 9800 здорових жінок. Учених цікавило, чи користувалися вони тальком. Виявилося, регулярне нанесення тальку після душу підвищувало ризик раку яєчників на 24%. Небезпека також полягала в тому, що симптоми раку з`являються на досить пізній стадії розвитку захворювання.