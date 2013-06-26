У світі нова хвороба - "цифрове слабоумство"

У Південній Кореї медики фіксують різкий стрибок у розвитку нової хвороби під назвою "цифрове слабоумство". Цей термін означає зниження когнітивних здібностей людини, яке зазвичай відзначається у людей, які пережили серйозні черепно-мозкові травми або психічні захворювання, передає NEWSru.com.

У групі ризику - молоді люди, які не можуть обходитися без різного роду електронних пристроїв, без них почуваються безпорадними і покладаються тільки на пам`ять, вбудовану в гаджети, а не на свою власну.

Південна Корея по праву є однією з найбільш "захоплених" електронними пристроями країною. До кінця 2013 року в країні 79,5% користувачів послугами мобільного зв`язку матимуть смартфони. Це найвищий відсоток у світі. Тому проблема інтернет-залежності населення тут особливо актуальна.

У молоді, яка покладається тільки на електронні девайси, більш активно розвивається ліва півкуля мозку, права ж залишається в цьому випадку недорозвиненою. Проте саме права півкуля відповідає за концентрацію і пам`ять. Така затримка її розвитку в 15% випадків призводить до раннього розвитку недоумства.

При цьому діти ризикують набагато більше за дорослих, адже їхній мозок все ще розвивається. Ситуація в цій сфері постійно погіршується, зростає відсоток дітей і підлітків у віці від 10 до 19 років, які використовують свої смартфони більш як 7 годин на день. У Південній Кореї вже масово відкриваються курси з боротьби із залежністю від смартфонів. Судячи з оприлюдненими даними, в країні більш як два мільйони людей, тобто кожен десятий житель, не можуть існувати без мобільного пристрою.

Але така залежність, звичайно, характерна не тільки для країн Азії, а й взагалі для всього світу. Дослідники з Університету штату Кентуккі в США склали список симптомів, які характерні для інтернет-залежності у людей. За їхніми даними, до 38% усього населення США потерпає на комп`ютерну залежність. У багатьох азійських і європейських країнах вже розробляються методи лікування такої залежності.

Ознакою формування подібної залежності можуть бути різкі перепади настрою, інтерес до Інтернету і цифрових медіатехнологій, нездатність контролювати час, який минає за комп`ютером або ж у мережі, необхідність у збільшенні часу або ж у новій грі, щоб досягти бажаного настрою, зниження соціальної активності, продуктивності, а також якості праці.

Раніше повідомлялось, що інтернет-залежність провокує депресію та абстинентний синдром - з`ясували автори дослідження, опублікованого в PlOS One. Дослідивши 60 дорослих людей, котрі регулярно користуються Інтернетом, дослідники виявили серед них значні розлади настрою, і навіть стан, схожий на синдром "ломки" (абстинентний синдром) у наркоманів.

Зловживання віртуальним спілкуванням здатне спровокувати, крім зміни асоціативних зв`язків у мозку, "кризу ідентичності" і розлучення в родині. Ейфорія від "тролінгу" в Інтернеті порівнянна з алкогольним сп`янінням.

Що більше часу людина проводить в Інтернеті, то нещаснішою вона почувається і то імовірніше у неї виникнення депресії.