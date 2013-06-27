Чай із троянд - засіб для схуднення

Дієтологи назвали види чаю, вживання якого допоможе в боротьбі із зайвою вагою. Одним з кращих борців із зайвими кілограмами вважається чай з м`ятою, пишуть іноземні ЗМІ.

Він допомагає людині встановити контроль за харчуванням. При цьому пити його можна гарячим, так і холодним. При чергуванні чаю з м`ятою і зеленого чаю, у складі якого міститься галлат епігаллокатехін, ефект буде ще більшим, оскільки останній прискорює обмінні процеси. Зелений чай допоможе спалити до 70 калорій щодня, а також підвищить концентрацію антиоксидантів в організмі людини. Фахівці рекомендують пити зелений чай гарячим - при температурі 85 градусів.

Ще одним знищувачем жиру дієтологи назвали улун - цей напівферментований чай поєднує в собі властивості декількох чаїв і відрізняється яскравим ароматом і насиченим смаком. Улун також знижує холестерин, але фахівці рекомендують не захоплюватися цим напоєм. У день можна випивати не більше двох чашок такого чаю.

Дієтологи також відзначають, що правильно підібраний чай допоможе значно поліпшити здоров`я і добитися саме тих результатів, які ставить перед собою людина. Наприклад, анісовий чай покращує травлення, оскільки аніс допомагає при діареї, нудоті і нетравленні.

Рожевий чай, який представляє з себе суміш чаю і свіжих бутонів троянд, має терапевтичний ефект. Він багатий вітамінами A, B3, C, D і E, захищає від інфекцій і виводить токсини. Крім того, рожевий чай покращує стан шкіри і поряд з зеленим також сприяє зниженню ваги.