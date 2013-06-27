У центрі Алмати загорівся 8-поверховий житловий будинок

У центрі Алмати в результаті ДТП з бензовозом загорівся восьмиповерховий житловий будинок, передає РІА «Новости».

Бензин з бензовозу вилився на проїжджу частину, розлився уздовж автодороги і загорівся. В результаті пожежі вибухнув сам бензовоз і кілька припаркованих уздовж вулиці автомашин. Після цього вогонь перекинувся на восьмиповерховий житловий будинок.

На даний час місце події оточене, ведеться гасіння пожежі і евакуація мешканців палаючого будинку.

Точно відомо поки що лише про одного загиблого в результаті великої пожежі і ДТП – ним став водій бензовозу.

Заступник мера міста Юрій Ільін повідомив, що зараз йде поквартирна розвідка в будинку, що загорівся, попередньо вигоріло близько 20 квартир.

За його словами, остаточну інформацію про можливих загиблих і потерпілих буде надано після ліквідації пожежі.