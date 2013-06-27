У центрі Алмати загорівся 8-поверховий житловий будинок
У результаті ДТП з бензовозом
У центрі Алмати в результаті ДТП з бензовозом загорівся восьмиповерховий житловий будинок, передає РІА «Новости».
Бензин з бензовозу вилився на проїжджу частину, розлився уздовж автодороги і загорівся. В результаті пожежі вибухнув сам бензовоз і кілька припаркованих уздовж вулиці автомашин. Після цього вогонь перекинувся на восьмиповерховий житловий будинок.
На даний час місце події оточене, ведеться гасіння пожежі і евакуація мешканців палаючого будинку.
Точно відомо поки що лише про одного загиблого в результаті великої пожежі і ДТП – ним став водій бензовозу.
Заступник мера міста Юрій Ільін повідомив, що зараз йде поквартирна розвідка в будинку, що загорівся, попередньо вигоріло близько 20 квартир.
За його словами, остаточну інформацію про можливих загиблих і потерпілих буде надано після ліквідації пожежі.