Вітамін В омолоджує мозок

Вітамін В допомагає запобігти зниженню когнітивних здібностей і настанню деменції. До такого висновку прийшли учені з Вашингтонського університету, США.

В ході дослідження добровольці одержували суміш, що складається з 0,8 міліграма фолієвої кислоти, 20 міліграм вітаміну В6, 0,5 міліграм вітаміну В12. Дослідження продовжувалося протягом двох років. Сканування мозку добровольців і результати їх тестів на когнітивні здібності показали, що цей склад уповільнює скорочення об`єму мозку.

Учені пояснили, що вітамін В знижує рівень амінокислоти гомоцистеїну в плазмі. З`ясувалося, що високий рівень кислоти пов`язаний з атрофією сірої речовини і зменшенням об`єму головного мозку.

В ході подальших досліджень ученим належить визначити оптимальну дозу вітаміну В.

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