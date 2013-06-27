Какао "загасить" в організмі запалення

Кілька чашок какао допоможуть огрядним людям стримувати захворювання, пов`язані із запаленням. До них, наприклад, відноситься діабет, пише The Times of India. Експеримент показав: миші, яких годували какао і жирною їжею, мали в тілі менше маркерів запалення.

Гризуни з`їдали за тиждень еквівалент 10 столових ложок какао-порошку (приблизно 4-5 чашок какао). На вагу особливого впливу надано не було, чого не скажеш про запаленні і ризик жирової хвороби печінки. Показники мишей, які жирними продуктами, але споживали какао, можна було порівняти з показниками мишей, які сиділи на дієті з низьким вмістом жиру.

Зокрема, у них було на 27% нижче за рівень інсуліну в крові, ніж у мишей, не їли какао. Плюс, приблизно на 32% зменшувалися показники жирів в печінці. Також фіксувалося незначне зниження темпів набору ваги.