Смаком їжі можна маніпулювати за допомогою посуду

Смак їжі залежить від столових приборів, якими людина користується під час трапези. Такий висновок зробили співробітники Оксфордського університету в результаті дослідження.

В ході експерименту добровольців просили оцінити смак фруктового йогурту. Зокрема, використовувалися набори кольорових пластикових і металевих ложок, ножі, різноколірні тарілки. Найбільш смачним названий йогурт, який люди їли за допомогою великих і легких пластикових ложок білого кольору. Якщо йогурт просили їсти з ножа, то він здавався добровольцям солонішим.

Якщо смаком їжі легко маніпулювати за допомогою посуду, то результати дослідження можуть бути використані для підвищення ефективності дієти, відзначають автори дослідження. До речі, проведений ними експеримент підтверджує висновки інших учених на цю тему.

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