У Данії потенційних терористів виявлятимуть психіатри

Служба безпеки і розвідки Данії (ПЕТ) дійшла висновку, що деяких людей на небезпечний шлях тероризму може підштовхнути психічне здоров`я, що похитнулося.

Тому разом із Міністерством соціальних справ та інтеграції вона виступила з ініціативою, згідно з якою психіатри виявлятимуть потенційних терористів серед своїх пацієнтів, повідомляє ІТАР-ТАСС

Ініціатива передбачає співпрацю між поліцією, соціальними службами і психіатрами, відзначає Данське телебачення, за відомостями якого, ПЕТ щорічно виявляє 5-10 данців, які представляють потенційну терористичну загрозу.

Фахівці, які беруть участь в реалізації ініціативи, проходитимуть спеціальну підготовку. Вона допоможе їм успішно виявляти осіб із войовничими поглядами з метою зупинити їх ще до того, як вони стануть проблемою ПЕТ.

"Ми зустрічаємо все більше осіб, у яких радикальні погляди поєднуються з психічними проблемами, і передбачаємо, що кількість таких людей збільшуватиметься, - відзначила директор департаменту превентивної безпеки ПЕТ Аня Далгор-Нільсен в інтерв`ю "Берлінгське". - Тому ми підвищуватимемо нашу готовність до профілактичних дій".

Голова Данської асоціації психіатрів Томас Міддельбоє погодився з тим, що фахівці здатні краще за інших визначати людей з екстремістськими переконаннями. Він, проте, вважає важливим, щоб психіатри не розглядалися як частина системи виявлення потенційних терористів.