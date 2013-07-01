Абрикос - найкорисніший фрукт для дітей та жінок

Найкорисніший фрукт для дітей та жінок в положенні є абрикос. Такого висновку дійшли експерти-дієтологи, пишуть іноземні ЗМІ.

Сік абрикоса позитивно впливає на кровотворні органи. Крім цього, даний фрукт покращує процес обміну речовин і позитивно впливає на травлення. Добова доза каротину міститься всього в 150 грамах соку абрикоса.

Абрикос дуже корисний при анемії. 150 грам цього фрукта прирівнюється до 200 грамів свіжої печінки. Крім того, абрикос дуже допомагає людям, що страждають від онкологічних захворювань. Саме він допомагає організму боротися з гіповітамінозом і авітамінозом, а також з інтоксикацією організму. Якщо вживати абрикос постійно, то імунітет значно підвищиться.

Дієтологи також рекомендують його як продукт дієти. Фосфор і магній, що містяться в цьому фрукті, допомагають зменшити артеріальний тиск і сприяють стимуляції мозкової діяльності.

Не варто забувати про шкоду кісточок. З ними треба бути обережніше. Вони можуть викликати серйозне отруєння через глікозиду амігдалину, що входить до їх складу.