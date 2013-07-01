Артистка Сirque du Soleil загинула під час вистави

Артистка знаменитого циркового шоу Сirque du Soleil Сара Гійяр-Гійо (Sarah Guyard-Guillot) загинула в результаті падіння в ході вистави в американському місті Лас-Вегас.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на газету Las Vegas Sun, трагедія сталася в ході вистави "Ка" на арені MGM Grand, коли артистка, що виконувала номер на висоті близько 15 м, зірвалася вниз і впала за межами сцени. Її було негайно доставлено в лікарню, але, незважаючи на зусилля лікарів, вона померла так і не опритомнівши.

Даний інцидент став першим майже за 30 років існування Сirque du Soleil, коли артист цирку помер від травм, одержаних в ході виступу.

Гійяр-Гійо працювала на сцені цирку більш як 20 років, у неї залишилося двоє маленьких дітей. Через загибель артистки вистави шоу "Ка" припинено.