На АЕС «Фукусима-1» рівень радіації перевищив норму в 60 разів

Оператор аварійної АЕС "Фукусима-1" на північному сході Японії ТЕРСО повідомив про підвищення рівня радіоактивних елементів в грунтових водах майже удвічі за останні десять днів.

Як передає РІА Новости, проведені фахівцями заміри показали, що вміст стронцію в одному з технічних колодязів на території станції становить близько 3 тисяч беккерелів на літр, тоді як близько двох тижнів тому цей показник знаходився на відмітці 1,4 тисячі беккерелів на літр рідини.

Таким чином, рівень вмісту стронцію в грунтових водах перевищує максимально дозволену японським урядом норму майже в 60 разів.

Вперше дані про перевищення норм вмісту стронцію і тритію в грунтовій воді біля другого блоку станції було оприлюднено 19 червня. Тоді проби води з колодязя, виритого ТЕРСО для проведення спостережень за рівнем радіації в грунтових водах, показали вміст стронцію-90 1000 беккерелів на літр, тритію - 500 тисяч беккерелів на літр. Після цього на території станції було вирито ще чотири технічні колодязі для моніторингу рівня змісту радіоактивних речовин у воді.

Раніше на цьому тижні компанія повідомила про підвищення рівня радіоактивного тритію в морській воді поряд з аварійною АЕС до позначки в 1,1 тисячі беккерелів на літр. Не зважаючи на те, що, як зауважують фахівці, ці показники знаходяться в межах норми, рівень вмісту радіоактивного елементу в рідині виріс приблизно в два рази за останні два тижні. За останні три місяці рівень вмісту тритію у воді зріс вже майже вдесятеро.

Представники ядерного регулятора Японії не виключили вірогідності витоку радіоактивної води з території станції в океан і заявили про необхідність проведення ретельної перевірки інформації.