Найефективніші рослини для схуднення

Боротьба з вагою зазвичай ведеться за допомогою дієти і фізичних навантажень. Але іноді цих традиційних засобів явно не достатньо, пишуть іноземні ЗМІ.

На фармакологічному ринку чимало препаратів, покликаних пригнічувати апетит і допомагаючих скинути вагу. Але краще віддати перевагу натуральним природним засобам. На сьогоднішній день три засоби є найбільш ефективними. Це зірочник, глюкоманнан і спіруліна.

Зірочник

Це маленька зелена рослина допомагає скинути зайву вагу, пригнічуючи апетит. Також вона діє як сечогінний засіб. Зірочник містить речовину «сапонін», що впливає на жирові клітини. У цієї рослині багато вітамінів і флавоноїдів. Зірочник корисний для регулювання метаболізму і покращує роботу щитовидної залози. Засоби на основі зірочника не мають побічних ефектів, хоча заборонені при вагітності та годуванні груддю.

Глюкоманнан

Глюкоманнан - це розчинна клітковина, яка виробляється з коріння рослини Аморфофаллус. Ця рослина зустрічається в Китаї, Азії, Японії та Індонезії. Глюкоманнан відмінно впливає на апетит і прибирає жир. З його допомогою можна знизити рівень холестерину в організмі і відрегулювати рівень цукру. Глюкоманнан утримує від переїдання за обідом і перекусів між прийомами їжі. Не містить кофеїну, не має яких-небудь відомих побічних ефектів. Вагітні і годуючі жінки не повинні вживати препарат. Також варто проконсультуватися з лікарем людям з високим рівнем цукру і холестерину в організмі.

Спіруліна

Це водорість, що видобувається в тропічних районах. Спіруліна містить велику кількість білка, амінокислот, вітамінів, В12 і Е, а також заліза і кальцію. Також в ній багато гамма-ліноленової кислоти (GLA). Ця кислота важлива для здоров`я кісток, мозку, шкіри і росту волосся, а також регулює обмін речовин.