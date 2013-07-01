У Китаї зобов'язують громадян відвідувати престарілих батьків

У Китаї набрав чинності закон, що зобов`язує громадян відвідувати своїх престарілих батьків. Порушників цієї норми може бути притягнуто до суду.

Останнім часом у китайській пресі підкреслюється важливість родинних зв`язків на тлі триваючого старіння населення країни, повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі.

У той же час закон викликав багото критичних коментарів у Інтернеті. Незадоволені громадяни вказували на неточності в документі. Наприклад, в ньому не уточнюється, як часто діти, що подорослішали, зобов`язані відвідувати своїх батьків.

На думку фахівців, зростання відсотка літніх людей серед населення багато в чому є наслідком демографічної політики "Одна сім`я - одна дитина", прийнятої в Китаї в 1970-і роки.

bbc.co.uk