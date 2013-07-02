Чим корисна малина

Малина сама ароматна і апетитна річна ягода. І вона насправді володіє дуже корисними властивостями, пишуть іноземні ЗМІ.

У її складі цілих 5 корисних кислот: яблучна, лимонна, винна, саліцилова і фолієва. Свіжа ягода багата вітамінами B, В2, РР, Е і С. У ній багато глюкози, фруктози, пектину, заліза, калію, марганцю, цинку і міді.

Не менш ніж ягоди, корисні і листя малини. Аскорбінова кислота, кумарин, каротин, алкалоїди та інші дубильні речовини містяться в її зелених листочках. Листя малини містять вітаміну С більше, ніж ягоди, в 20-30 разів. Господині заготовляють на зиму малину майже в кожному будинку. Найпоширенішим рецептом від застуди вважається ароматний малиновий чай. Йому приписують потогінні та жарознижувальні властивості.

Всім відомо, що ягоди малини поліпшують травлення, підвищують апетит і допомагають при болях у шлунку. Швидше впоратися з простудним захворюванням допоможуть не тільки свіжі ягоди, перетерті з цукром, а й сушені плоди. Медики радять вживати малину при атеросклерозі і гіпертонії. А от людям з пониженим тиском краще відмовитися від ароматної ягоди.

У малині міститься багато міді, яка необхідна для зняття нервової напруги і допомагає в боротьбі з депресією. Малина також допоможе зміцнити стінки судин. У ній міститься бе-ситостерин, який знижує рівень холестерину і очищає організм від шкідливих шлаків і токсинів. При цьому вченими доведений той факт, що своїх властивостей малина не втрачається навіть після термічної обробки і малинове варення володіє такими ж лікувальними властивостями, що і свіжі ягоди.