Думки про стрес роблять людей хворими

Страх перед можливими наслідками стресу може спровокувати хвороби серця, показало нове дослідження, проведене ученими з Франції.

Дослідники під керівництвом доктора Германа Набі з Inserm medical research institute in Villejuif, вивчили дані про більш як 7 тис. службовців за 18-річний період. Учасників, середній вік яких 49,5 років, питали, як, на їх думку, щоденний стрес відбивається на їх здоров`ї. Також враховувалися інші чинники способу життя, які впливають на здоров`я. Виявилося, що у людей, які більше за інших переживають про потенційні наслідки стресу, ризик одержати серцевий напад зростає майже на 50%.

Це перше дослідження, яке демонструє зв`язок між хворобами серця і власним ставленням людини до наслідків стресу. Таким чином, руйнівну дію стресу можна зменшити, якщо змінити ставлення до нього.

likar.info