Схуднення покращує пам'ять

Виявилось, що проблеми з пам`яттю, які стають наслідком ожиріння, зворотні.

Учені з Швеції заявили, що пам`ять огрядних жінок «бальзаківського» віку поліпшується, коли вони сідають на здорову дієту і чесно її дотримуються. Про це вони розповіли на традиційній конференції Ендокринного товариства, яка відбулася в Сан-Франциско.

«Результати нашої праці показують: проблеми з пам`яттю, викликані ожирінням, дійсно зворотні, чого раніше ми не знали», — прокоментував відкриття Андреас Петтерсон, керівник проведеного дослідження з шведського Університету Умеа.

Жінкам, що взяли участь в проекті, вимірювали індекс маси тіла, щільність жирового прошарку, перевіряли пам`ять. Все дослідження тривало близько 6 місяців, за цей час в середньому учасницям вдалося скинути по 8 кг. Фінальні тести підтвердили, що загальний стан жінок значно покращав, зросла прогнозована тривалість життя, а пам`ять стала міцніша. Зокрема, всі жінки почали краще справлятися із завданнями на запам`ятовування осіб і предметів. Також позитивні зміни учені змогли зафіксувати за допомогою МРТ.

scienceblog.ru