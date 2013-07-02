Упав вертоліт, на якому були діти, повідомляють про 19 загиблих

Вертоліт Мі-8 впав у Якутії (Росія) сьогодні вранці, на борту перебували 11 дітей і 17 дорослих, передає РІА «Новости».

Міждержавний авіаційний комітет (МАК) повідомляє про 19 загиблих, не уточнюючи, скільки серед них дітей, МНС поки нічого не підтверджує, оскільки рятувальники поки не досягли місця подыъ і своїми очима нічого ще не бачили.

Якщо виходити з даних МАК, то серед загиблих, швидше за все, є діти - їх було 11, а в комітеті говорять про дев`ять, які ймовірно вижили. Повідомляється, що на борту були три дитини віком до 2 років і вісім дітей молодше 12 років. Інформацію про те, що є ті, хто вижив, підтверджує влада Якутії - за її даними, вижили члени екіпажа і, щонайменше, два пасажири.

На борту Мі-8, який впав, могли перебували високі посадові особи, які летіли в Усть-Янський район Якутії у передвиборних справах, повідомило РІА «Новости» джерело в уряді. У числі пасажирів, можливо, були депутат парламенту Якутії Олександр Морозкін, керівник Республіканської інвестиційної компанії Віктор Єфімов, а також представники АК "АЛРОСА", які обіймають високі посади.

Трагедія сталася в Усть-Янському районі, на півночі Якутії. За даними уряду регіону, вертоліт вилетів з селища Депутатське о 10.51 (04.51 мск) і через 15 хвилин, перебуваючи за 45 кілометрів від місця зльоту, потрапив під потужний низхідний повітряний потік, просів і, зачепивши хвостовим гвинтом схил гори, перекинувся, ударився об землю і загорівся.

За фактом катастрофи порушено справу за статтею "Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело через необережність до смерті двох і більше осіб", повідомило Східносибірське слідче управління СК РФ на транспорті. Максимальне покарання за цією статтею - сім років позбавлення волі.

Серед можливих причин указують і погані погодні умови.

Рятувальній операції заважають погодні умови - через кілька годин після аварії пошуки вже зупиняли. Однак і після відновлення пошуків погода не дає доставити рятувальників повітрям безпосередньо до місця падіння Мі-8.

Дані про пошуки різняться - МНС повідомляє, що з селища Депутатське виїхали рятувальники на всюдиходах, в уряді Якутії говорять, що за 15 кілометрів від місця аварії вдалося сісти вертольоту, і рятувальники зараз йдуть туди пішки. Не виключено, що йдеться про дві різні групи рятувальників.

Офіційний представник МНС Росії Ірина Россіус повідомила, що рятувальники на всюдиходах добиратимуться до місця орієнтування шість годин - їм доводиться іти через тайгу у гірській місцевості, дороги там немає. Сказано це було о 3-й годині дня за московським і 9-й годині вечора за якутським часом, тобто можна припустити, що до місця всюдиходи доберуться пізно вночі.