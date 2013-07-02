У Білорусі з 2014 р. почнуть лікувати стовбуровими клітинами

У Білорусі створюються міжнародний центр клітинних технологій і клініка з лікування стовбуровими клітинами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив журналістам академік-секретар Відділення біологічних наук НАН Білорусі Ігор Волотовський.

«Організаційні процеси для надання послуг з лікування стовбуровими клітинами планується завершити до кінця 2013 року», - зазначив Волотовський.

За його словами, в Мінську передбачається створити структуру, яка займатиметься виробництвом стовбурових клітин і лікуванням з їх допомогою різних захворювань. Наукова база проекту буде розташована в Інституті біофізики і клітинної інженерії, тоді як госпіталізувати пацієнтів будуть у 9-й міській клінічній лікарні Мінська. Міністерство охорони здоров`я Білорусі проект вже підтримало. У проекті бере участь венчурна компанія «Центр інноваційних технологій ЄврАзЕС».

«Поки будуть люди, готові платити за лікування стовбуровими клітинами, цей напрям становить інтерес з комерційної точки зору. Основні напрями – косметичні процедури, усунення дефектів барабанної перетинки і лікування діабетичних трофічних виразок. Загалом за допомогою стовбурових клітин лікується більш як 100 захворювань», - сказав академік.

За словами Волотовського, інтерес до лікування стовбуровими клітинами вже проявляють потенційні клієнти. «Нам телефонують і запитують, коли ми почнемо надавати послуги з лікування стовбуровими клітинами», - зазначив Волотовський.