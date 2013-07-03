Сніданок - засіб від зайвої ваги

Дієтологи заявляють, що найважливішою трапезою є сніданок, який неодмінно повинен бути повноцінним. Статистика підтверджує слова фахівців, пишуть іноземні ЗМІ.

Люди, які взяли собі за звичку правильно снідати, мають більш сильний імунітет, більш активні і витривалі.

Американські ж фахівці встановили, що у повноцінного сніданку є ще одна перевага - він є ефективною профілактикою діабету та накопичення надмірної ваги. Справа в тому, що людина, яка не визнає сніданок, починає відчувати голод приблизно до 10-11 години дня, коли до обіду ще далеко. Почуття голоду змушує людину робити перекус. Неважко здогадатися, що перекушуємо ми аж ніяк не корисними продуктами з високим вмістом жиру. Причина небажання приймати їжу з ранку криється в рясній і пізньому вечері. Іншими словами, перевантажена ще з вечора травна система не подає сигнал про необхідність харчуватися. Тому всі дієтологи радять вечерю робити легкою і не пізніше шести годин вечора.

Регулярний сніданок скорочує ризик розвитку діабету, захворювань судин і серця, активізує головний мозок, дає людині необхідну протягом дня енергію. Правильний сніданок повинен складатися з злакових продуктів, свіжих фруктів, молока і кисломолочних продуктів. Приклад оптимального сніданку - злакова каша зі свіжими фруктами, салат з овочів, скибочка хліба з борошна грубого помелу, стакан йогурту або кефіру, чашка чаю.