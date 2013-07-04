Відкрили нові плюси здорового сну

Сім годин сну мінімум покращують стан серця, якщо людина веде здоровий спосіб життя, повідомляє BBC.

Згідно з дослідження, що проводилося в Нідерландах і який зачепив більше 14000 осіб, через 10 років спостережень приблизно 600 осіб зіткнулися з серцевим нападом або інсультом, а 129 - померли.

Смерті рідше фіксувалися в групі людей, досить спали, майже не вживали алкоголь, шкідливі продукти і не курили. Такий режим життя, виключаючи вплив сну, дозволяв знизити ризик серцево-судинних недуг на 57% і ризик смерті від інсульту або хвороби серця - на 67%.

Але коли сюди додали ефект сну (7 годин і більше), ризик хвороб знижувався на 65%, а смерті - 83%. Якби учасники дослідження дотримувалися всіх рекомендацій фахівців, вдалося б запобігти або відстрочити розвиток 36% хвороб серця та інсульту та 57% смертельних серцево-судинних недуг.

Такі висновки Національного інституту суспільного здоров`я і навколишнього середовища та Університету Вагенінген. Щоб налагодити режим сну, фахівці радять скоротити споживання кофеїну. Якщо ж проблема справді серйозна, то необхідно проконсультуватися з фахівцем.