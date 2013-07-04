У Росії - чергове масове отруєння дітей

44 дитини отримали харчове отруєння в дитячому таборі в Тверській області, 39 з них госпіталізовані з діагнозом симптоматичний гастроентерит, повідомляє прес-центр МВС Росії. Причина захворювання поки невідома.

Групове отруєння дітей сталося в оздоровчому таборі "Зоряний", розташованому в Калінінському районі області. Всього в таборі відпочивають 175 дітей у віці від 6,5 до 17 років.

Аналогічний інцидент стався і на Уралі - у дитячому оздоровчому таборі "Світанковий" в Сисертському районі Свердловської області у зв`язку зі спалахом гострої кишкової інфекції до медиків звернулися більше 40 дітей. За даними Росспоживнагляду, в таборі відпочиває близько 300 дітей.

У ще одному уральському оздоровчому таборі "Таватуй" минулого тижня також відбулося масове отруєння дітей - більше 90 дітей у віці від 7 до 15 років звернулися за медичною допомогою з симптомами отруєння. Причиною могло стати вживання в їжу погано вимитих овочів і фруктів, а також неякісної води, припускають в Слідчому комітеті.

У червні цього року в Ростові-на Дону було зафіксоване масове захворювання дітей на менінгіт. У 30 дітей підтвердилося це захворювання. Лікарі підозрюють, що діти могли заразитися під час ранку, який проходив у дитячому садку незадовго до спалаху хвороби.