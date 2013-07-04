Авокадо - спалювач жиру

Регулярно вживаючи авокадо, можна поправити своє здоров`я і навіть позбавитися від зайвих кілограмів! Американські дослідники проаналізували дані Національного опитування Здоров`я і Харчування і виявили, що вживання в їжу авокадо пов`язано з більш високим рівнем HDL («хорошого» холестерину), зниженням ризику метаболічного синдрому та зниженням маси тіла, пишуть іноземні ЗМІ.

Метаболічний синдром характеризується набором симптомів, які підвищують ризик розвитку у людини серцево-судинних захворювань та ожиріння. Симптоми включають артеріальний тиск вище 130/85; рівень глюкози в крові 100 мг/дл і вище, окружність талії 100см і більше у чоловіків і 90см або більше у жінок, HDL («хороший» холестерин) рівня менше 40 мг/дл у чоловіків і менше 50 мг/дл у жінок і тригліцеридів 150 мг/дл або вище.

Людині з трьома або більше з цих симптомів ставиться діагноз метаболічний синдром. Для поточного аналізу дослідники вивчили раціон 17567 дорослих у віці від 19 років і старше. З них 347 (2 відсотки) їли авокадо. Їх середньодобове споживання - близько половинки середнього плоду, яка містить близько 114 калорій. Авокадо багаті мононенасиченими жирами, які пов`язані з більш низьким ризиком розвитку захворювань серця. Дослідження також показало, що люди, які регулярно їли авокадо, в цілому харчувалися краще - значно частіше вживали фрукти і овочі, поліненасичені жири, клітковину, вітамін Е, магній, калій і вітамін К, поряд з більш низьким споживанням вуглеводів.