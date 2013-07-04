Літій - препарат для любові до життя

Кількість суіцидів можна зменшити за допомогою препаратів літію. Це продемонстрували результати дослідження, проведеного під керівництвом доктора Андреа Кипріані.

Учені проаналізували результати 48 досліджень за участю більш як 6,6 тис. осіб, яких лікували від афектних розладів. Відомо, що у таких пацієнтів ризик суїциду підвищений в 10 разів. Аналіз показав, що прийом літію пов`язаний з ефективнішим зниженням кількості випадків умисного самоушкодження, ніж карбамазепину. Крім того, літій показав перевагу перед антиконвульсантами.

Літій впливає на механізми, які стоять за появою агресивності і імпульсної, говорять учені. Проте прийом літію супроводжується рядом побічних ефектів, тому при його призначенні необхідно враховувати можливі переваги і небезпеки.

likar.info