Кава не підвищує артеріальний тиск?

При зниженому тиску багато хто з нас першим ділом п`ють міцний чай або каву - адже ці напої допомагають виправити ситуацію. Але, виявляється, це міф.

Співробітники паризького Центру профілактичних і клінічних досліджень 10 років спостерігали за 180 000 чоловік у віці 16-95 років. Учасників дослідження розділили на три групи: перші утримувалися від кави і чаю, другі - випивали 1-4 чашки в день, треті - більше 4 чашок.

У представників третьої групи - у тих, хто пив більше 4 чашок чаю та кави в день, показники систолічного, діастолічного, пульсового тиску і частоти серцебиття виявилися нижче, ніж у решти.

Можливо, вся справа в флавоноїдах, що містяться в чаї. Вони розширюють судини, за рахунок чого тиск знижується. А ось яким чином знижує тиск кава, вчені не пояснили.