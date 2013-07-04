Міська квартира - розсадник пневмонії

Жителі міст схильні до підвищеного ризику розвитку пневмонії. Цьому сприяє обстановка сучасних будинків. До такого висновку прийшли дослідники з Китаю.

У дослідженні брали участь 4014 осіб. Вони детально описали обстановку, в якій проживають їх діти. Комп`ютерна система оцінила, як дія середовища в будинку, властивості будівлі і як спосіб життя впливає на ризик пневмонії. Аналіз показав, що такі чинники як недолік вентиляції, вогкість, дія газових плит, матеріали сучасних меблів, з якими стикаються діти в сучасних містах, роблять їх уразливими для пневмонії.

Пневмонія – це гостре інфекційне запалення нижніх дихальних шляхів із залученням легеневої тканини.

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