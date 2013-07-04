Білорусь підтвердила інформацію про спалах чуми свиней

Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі підтвердив інформацію про спалах африканської чуми свиней (АЧС) на свинарському комплексі «Лучеса» Вітебського району.

Про це йдеться в інформації, розміщеній на сайті департаменту.

Так, 2 липня 2013 року Білоруським державним ветеринарним центром у патологічному матеріалі, відібраному від п`яти трупів свиней, що належать філіалу «Лучеса» ВАТ «Вітебський комбінат хлібопродуктів», виявлено генетичний матеріал збудника африканської чуми свиней.

За інформацією Мінсільгосппроду Білорусі, 3 липня діагноз підтверджений у Державній науковій установі «Всеросійський науково-дослідний інститут ветеринарної вірусології і мікробіології» (м. Покров, Російська Федерація), що є референтним центром Міжнародного епізоотичного бюро.

«У зв`язку з цим державною ветеринарною службою Білорусі проводиться комплекс заходів з ліквідації вогнища і недопущення розповсюдження захворювання», - повідомили в департаменті.

Раніше Мінсільгосппрод Білорусі ухвалив рішення припинити експорт свинини з Вітебської області. Причиною стала «підвищена захворюваність свинопоголів‘я у філіалі «Лучеса» ВАТ «Вітебський комбінат хлібопродуктів» і необхідність уточнення діагнозу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі через виявлення на території цієї країни чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрою на захворювання знищуються. Для людини АЧС безпечна.