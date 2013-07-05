Виноград понижує артеріальний тиск

Вживання винограду може допомогти захистити внутрішні органи від ушкоджень, пов`язаних з прогресуванням метаболічного синдрому, виявили вчені. За даними дослідження, представленого на конференції експериментальної біології в Бостоні, саме такий позитивний ефект поліфенолів, які містяться у винограді, пишуть іноземні ЗМІ.

Група вчених з Університету системи охорони здоров`я штату Мічіган, вивчала ефект «дієти американського стилю» (з високим вмістом жирів) з додаванням винограду і без винограду (контрольний раціон) на серце, печінку, нирки, жирову тканину при ожирінні щурів. Тварини спостерігалися протягом 90 днів. Результати показали, що три місяці «виноградної дієти» значно поліпшили стан щурів з метаболічним синдромом. У їх організмах знизилися маркери запалення по всьому тілу, але найбільш значно в печінці і черевному жирі.

Метаболічний синдром являє собою кластер з умов, які зустрічаються разом - підвищений артеріальний тиск, високий рівень цукру в крові, зайвий жир навколо талії або низький HDL (хороший холестерин) і підвищення рівня тригліцеридів у крові. МС значно збільшує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту і діабету 2 типу. Споживання фруктів і овочів, як вважається, може зменшити ці ризики, і виноград виявився досить дієвим.