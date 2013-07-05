Лікарі радять відключити Манделу від системи життєзабезпечення

Лікарі рекомендували родичам відключити екс-президента ПАР Нельсона Манделу від системи життєзабезпечення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Раніше адміністрація президента ПАР повідомила, що стан здоров`я Мандели залишається стабільно критичним. Проте Франс Прес з посиланням на "юридичний документ", в якому стан Мандели називається "вегетативним", повідомляє, що його життя підтримується виключно за допомогою апарату життєзабезпечення.

"Лікарі порадили родині Мандели відключити апарат, і родина розглядає цей варіант", - йдеться у документі від 26 червня, який у четвер потрапив у розпорядження агентства.

На початку червня Мандела потрапив до лікарні з рецидивом легеневої інфекції. Проте за даними телеканалу, у Мандели сталася зупинка серцевої діяльності, і лікарям довелося реанімувати його. Раніше західні ЗМІ повідомляли, що печінка і нирки екс-президента функціонують на 50%, і він не розплющував очі кілька днів.

Нельсон Мандела став першим в історії чорношкірим президентом ПАР. Він керував державою з травня 1994 по червень 1999 року. За свою активну діяльність проти режиму апартеїду він провів у в`язниці 27 років. У 1993 році Мандела був нагороджений Нобелівською премією миру.