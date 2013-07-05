Усмішка та оптимізм - найкраща профілактика серцевих хвороб, вважають лікарі. Дослідження, проведене в Університеті штату Канзас, показало потенційну вигоду усмішки - позитивний настрій впливає на здатність людини відновитися після епізодів стресу. Адже саме стрес - головний ворог серцево-судинної системи, пишуть іноземні ЗМІ.

Попередні дослідження показали, що позитивні емоції можуть допомогти під час стресу, але нова робота вчених показала, що відіграє роль і тип усмішки. Посмішки, як правило, діляться на дві категорії: стандартні, які задіюють м`язи навколо рота, і справжні - в яких беруть участь м`яз навколо рота і очей. У ході дослідження 169 осіб виконували складні багатозадачні справи, покликані викликати у них стрес. Потім учасники повинні були посміхатися.

Дослідження показало, що у тих, хто посміхався «справжньої посмішкою», мали нижчий рівень частоти серцевих скорочень після стресу в порівнянні з учасниками, які не зуміли щиро посміхнутися. Ці результати показують, що посмішка під час короткого стресу може сприяти зниженню інтенсивності стресової реакції організму, незалежно від того, чи відчуває себе людина дійсно щаслививою чи посміхається спеціально.