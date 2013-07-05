Львівщина: на автодорозі зіткнулися чотири іномарки

У Львівській області на автодорозі «Київ-Чоп» зіткнулися чотири іномарки. Внаслідок ДТП постраждали двоє пасажирів, серед яких 12-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня, близько 17.00, у селі Липники Пустомитівського району Львівщини.

Водій автомобіля «Пежо Експерт», 25-річний житель Миколаївського району Львівщини, прямував у напряму міста Чоп. За попередньою інформацією, чоловік не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції, до того ж був неуважним за кермом. Як наслідок «Пежо» в’їхала у мікроавтобус «Фольксваген Т4», що був попереду. Після цього «Фольксваген Т4» зіткнувся із легковиком «Фольксваген Поло», а той – ударив «Фольксваген Пасат», який прямував у попутному напрямку.

У результаті ДТП постраждали двоє пасажирів автомобіля «Пежо» - 35-річна жінка з Городоцького району Львівщини та 12-річна дівчинка.

Дівчинку госпіталізовано, постраждалу жінку, після надання медичної допомоги, відпустили додому.

Обставини ДТП розслідуються.