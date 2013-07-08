Чому фрукти треба їсти зі шкіркою

На думку медиків, велика кількість фруктів у раціоні є запорукою вашого здоров`я, прекрасним захистом від раку, пишуть іноземні ЗМІ.

Взагалі для захисту від раку слід з`їдати фрукти п`ять разів на день. Саме неправильний раціон і нестача клітковини найчастіше стає причиною розвитку злоякісних новоутворень. А п`ять порцій різних фруктів кожен день дадуть організму все необхідне для захисту для онкозахворювань.

Медики радять їсти фрукти зі шкіркою, адже саме вона містить антиоксиданти. Просто потрібно все фрукти ретельно мити. Так сік винограду програє самого винограду, оскільки не містить шкірки ягід. Крім того фрукти містять різні вітаміни та мікроелементи у формі, яка відмінно засвоюється організмом, зміцнюють імунітет.