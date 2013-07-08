В Японії сильна спека: сотні людей госпіталізовані

Одна людина загинула, 689 осіб госпіталізовано в неділю в Японії через сильну спеку, п`ятеро з них перебувають у важкому стані без свідомості.

Як передає РІА Новости з посиланням на телекомпанію NHK, загиблий чоловік займався прибиранням просто неба і був доставлений в лікарню з ознаками важкого теплового удару, проте лікарям не вдалося врятувати йому життя.

В неділю в багатьох районах країни стовпчик термометра зупинився на найвищій цього року позначці. В японській столиці температура вдень становила 35,4 градуса за Цельсієм, в префектурі Міе - 37 градусів, в Ібараки та Гіфу - 36 градусів.

Небезпека теплового удару посилюється і тим, що організм не встигає за ніч повною мірою відпочити від спеки, оскільки вночі температура не опускається нижче 25-27 градусів.

Синоптики попереджають, що наступний тиждень також не принесе полегшення - на його початку прогнозована температура в Токіо, Кіото, Осаці, Фукуоке та інших районах центральної і південної частини країни становитиме 34-36 градусів.