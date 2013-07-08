У Китаї через зливи і град евакуйовано 12 тисяч людей
10:12, 08 липня 2013Зарубіжні новини
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Дощі закінчаться у кінці місяця
У провінції Аньхой у Східному Китаї через проливні дощі і град влада евакуювала 12 тисяч людей.
Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, вночі рівень опадів у різних частинах провінції становив від 50 до 244 мм. У ряді міст організовано групи для проведення рятувальних операцій.
Наразі рівень води у річках Янцзи і Хуайхе перебуває в межах норми, загрози повені поки що немає. У Китаї сезон дощів, за прогнозами метеорологів, повинен закінчитися до кінця липня.
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