У Китаї через зливи і град евакуйовано 12 тисяч людей

У провінції Аньхой у Східному Китаї через проливні дощі і град влада евакуювала 12 тисяч людей.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа, вночі рівень опадів у різних частинах провінції становив від 50 до 244 мм. У ряді міст організовано групи для проведення рятувальних операцій.

Наразі рівень води у річках Янцзи і Хуайхе перебуває в межах норми, загрози повені поки що немає. У Китаї сезон дощів, за прогнозами метеорологів, повинен закінчитися до кінця липня.