У Могильовській області Білорусі немає африканської чуми

Ветслужби Білорусі спростовують публікації, які з`явилися в інтернеті, про нібито оголошеному на свинокомплексі агрокомбінату «Схід» Могильовського району карантині.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу ветеринарії Могильовського облсільгосппроду Олена Шибут.

«Матеріал не відповідає дійсності. Сьогодні свинокомплекс «Схід» - один з кращих в республіці як щодо організації технологічно-виробничих процесів, так і в плані біологічного захисту», - зазначила Шибут.

За її інформацією, в Могильовській області, як і по всій республіці, організований спеціальний комплекс заходів.

«Біологічний захист тварин у регіоні забезпечується планомірно і щодня відповідно до робочого плану ветеринарної служби. Тому приводів для занепокоєння у жителів області немає», - підкреслила Шибут.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі підтвердив інформацію про спалах африканської чуми свиней (АЧС) на свинарському комплексі «Лучеса» Вітебського району.

Раніше Мінсільгосппрод Білорусі прийняв рішення призупинити експорт свинини з Вітебської області. Причиною стала «підвищена захворюваність свинопоголів`я у філії«Лучеса» ВАТ«Вітебський комбінат хлібопродуктів» і необхідність уточнення діагнозу.

Як повідомляє сайт Россільгоспнагляду, в Мінську планується екстрена зустріч з приводу поширення АЧС за участю представників Білорусі, Росії та України

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається при прямому контакті здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.