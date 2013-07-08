Чим корисна вишня

Вишня, крім дивовижних смакових якостей, також володіє безліччю цілющих властивостей, пишуть російські ЗМІ.

Вишневий курс лікування, що передбачає регулярне вживання вишні в розпал сезону, регулює травний процес, усуває запори і ефективно виводить токсини з організму.

Крім того вишня гальмує різні запальні процеси, допомагає при пародонтозі, ревматизмі та артриті, стимулює процеси кровотворення.

Для бажаючих схуднути вишня - необхідний елемент харчового раціону, так як в ній містяться речовини нейтралізують жири.

Якщо протягом тижня щодня з`їдати по 250 г свіжих ягід, можна домогтися помітного зниження рівня сечової кислоти і тим самим попередити розвиток подагри.