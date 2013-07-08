Чим корисна вишня
13:44, 08 липня 2013Зарубіжні новини
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Ефективно виводить токсини з організму
Вишня, крім дивовижних смакових якостей, також володіє безліччю цілющих властивостей, пишуть російські ЗМІ.
Вишневий курс лікування, що передбачає регулярне вживання вишні в розпал сезону, регулює травний процес, усуває запори і ефективно виводить токсини з організму.
Крім того вишня гальмує різні запальні процеси, допомагає при пародонтозі, ревматизмі та артриті, стимулює процеси кровотворення.
Для бажаючих схуднути вишня - необхідний елемент харчового раціону, так як в ній містяться речовини нейтралізують жири.
Якщо протягом тижня щодня з`їдати по 250 г свіжих ягід, можна домогтися помітного зниження рівня сечової кислоти і тим самим попередити розвиток подагри.
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