Росія обмежила поставки продукції свинарства з Білорусі

Росія обмежила поставки продукції свинарства з Вітебської області Білорусі через спалах африканської чуми свиней (АЧС), повідомили УНІАН у Федеральній службі з ветеринарного і фітосанітарного нагляду.

«Россільгоспнагляд повідомив Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі про те, що у зв`язку зі спалахом африканської чуми свиней у Вітебській області Білорусії вводяться тимчасові обмеження на ввезення з території цієї області до Росії свиней, сперми кабанів, свинини і сирих свинячих м`ясопродуктів, виробів з свинини і кормів для свиней», - зазначається у повідомленні.

Крім того, має бути припинена сертифікація продукції зі свинини, виробленої з використанням м`ясної сировини з Вітебської області.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Департамент ветеринарного і продовольчого нагляду Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі підтвердив інформацію про спалах африканської чуми свиней (АЧС) на свинарному комплексі «Лучеса» Вітебського району.

Раніше Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі через виявлення на території цієї країни чуми свиней.

Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається під час прямого контакту здорових і хворих тварин, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні тварин). Вакцини немає. Майже все поголів`я хворих свиней гине. Тварини з підозрілим захворюванням знищуються. Для людини АЧС безпечна.