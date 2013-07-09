Пепсі містить речовини, що зумовлює рак

Співробітники американського Центру екологічного здоров`я звинуватили компанію-виробника Pepsi у високому вмісті канцерогенів в напоях.

Незважаючи на те, що в березні компанія запевняла, що виправить ситуацію і змінить технологію виробництва солодкої газованої води, нічого з обіцяного виконано не було.

У березні цього року Каліфорнійським судом було винесено вимогу, що стосується маркування газованих напоїв. Компанії, що випускають дану продукцію, зобов`язали вказувати на етикетках попередження про ризик розвитку онкозахворювань, який є наслідком вживання напоїв з перевищенням рівня канцерогенів.

Аналіз, який провели фахівці з Центру екологічного здоров`я США, підтвердив наявність небезпечних речовин у продукції двох компаній-конкурентів: PepsiCo Inc. і Coca-Cola Co. Обидва виробники дали обіцянку змінити ситуацію, але в підсумку, після повторного аналізу, з`ясувалося, що в продукції PepsiCo і є канцерогени. Представники PepsiCo пояснюють такий стан справ тим, що перебудова виробництва вимагає чимало часу, і тому це вдасться зробити тільки до лютого 2014 року.

Канцерогени, про які йде мова, при довгостроковому впливі на організм здатні викликати онкологічні захворювання. Зокрема, 4-метілімідазол - речовина, завдяки якому напої мають характерний колір, викликає рак легенів у піддослідних щурів.

У постанові суду Каліфорнії вказано, що вміст 4-метілімідазола в банці або пляшці не має перевищувати 29 мкг, в той час як в Pepsi його рівень дорівнює 140 мкг.