У Московському зоопарку під час обвалу помосту постраждало 13 осіб

У Московському зоопарку внаслідок обвалу помосту, розташованого біля вольєра жирафа, постраждало 13 осіб, повідомили УНІАН у Слідчому комітеті по російській столиці.

«Вдень 9 липня 2013 року в Московському зоопарку обвалився поміст, розташований біля вольєра з жирафом, внаслідок чого 13 осіб, включаючи 3 дітей, дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 238 КК РФ (надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки).

За попередніми даними слідства, вищезгаданий поміст був споруджений недавно для проведення акції однієї з комп`ютерних фірм. Сьогодні вдень на момент проведення заходу біля вольєра перебувала велика кількість відвідувачів зоопарку, включаючи дітей. В результаті обвалу дерев`яних конструкцій травми різного ступеня тяжкості дістали 13 осіб, серед яких 3 дітей. Двоє з них з незначними забоями від госпіталізації відмовилися, у третьої дитини зафіксовано перелом руки. У одного з дорослих відвідувачів зафіксовано компресійний перелом хребта, у ряду відвідувачів переломи стоп, щиколоток та інші тілесні ушкодження. Загальна кількість потерпілих і ступінь тяжкості одержаних ними тілесних ушкоджень, так само як і особи, відповідальні за спорудження помосту і проведення заходу, зараз слідчими встановлюються.

На даний момент на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група.